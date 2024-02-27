الثلاثاء 27-02-2024
الوكيل الاخباري
 

السير: تعاملنا مع مركبات معطلة في عمّان ولا عوائق على الحركة المرورية

وفاة شخص دهساً على طريق إربد - عمّان وإصابة 3 بحادث تصادم على طريق المطار

شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة

مجلس الأعيان يقر اليوم مشروع قانون الموازنة العامة

"التربية النيابية" تناقش تحديات تواجه جامعات حكومية اليوم

3500 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الاثنين

وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي بالتربية

الطاقة تطرح عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية

النفط يرتفع عالمياً متأثراً بمخاوف بشأن الإمدادات

مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة الداخلية

الثلاثاء، 27-02-2024 07:29 ص

صندوق النقد يطالب مجموعة العشرين بالتعاون بشأن المناخ

LYNXNPEK1P0MD_L

الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط هي الأضعف منذ عقود، لكنه أشار إلى أن الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين يمكن أن تعززها إذا تعاونت مع بعضها البعض لمواجهة تغير المناخ وتجنبت القيود التجارية وأقرت مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي.

وحثت كريستالينا غورغييفا، التي تشغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين على "التصرف بجرأة" لإعطاء دفعة للسياسات المتعلقة بالإصلاحات، وذلك في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقالت غورغييفا في مدونة نشرت، الاثنين، مع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي لمجموعة العشرين إنه مع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1 % في 2024 وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل.

وأضافت غورغييفا، التي ستلقي كلمة أمام المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين عندما يجتمعون في ساو باولو هذا الأسبوع، أن انخفاض النمو العالمي أثر على جميع البلدان، ولكن كانت له آثار "مثيرة للقلق بوجه خاص" على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقالت: "يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الأرصدة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية والحد من ارتفاع الدين العام واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين النمو".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
01

البتكوين تقفز بنحو 5% لتتجاوز مستويات 54000 دولاراً

2363521-1033775790

قانون أوروبي يجبر المصارف على توفير وتحويل الأموال في ثوان

65dd479083f62

النفط يرتفع عالمياً متأثراً بمخاوف بشأن الإمدادات

281939_16_1705468950

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

1708945263699

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4 ملايين دينار

681b11a9-32dd-4353-b780-0eb8e2d7dc4f

الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

أخبار متعلقة
94c4c53c7b623b4693bf3ef42243921d94f4000b

تصريح جديد من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

ECONOMY-1234

تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تهبط لأدنى مستوى في 11 شهراً

482076_1_1672209794

انخفاض اسعار الذهب عالمياً

20231126_1700951832-242

التضخم ينخفض.. لماذا لا يخفض الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة؟

0122121212

ارتفاع سعر تأشيرة شنغن .. وهذا ما يتعين عليك دفعه لزيارة الاتحاد الأوروبي في 2024

0010101

الليرة التركية مستقرة وسط ترقب لإصدار تقرير التضخم الفصلي