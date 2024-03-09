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السبت، 09-03-2024 07:13 ص

معدل البطالة في الولايات المتحدة يصل لأعلى مستوياته في عامين

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الوكيل الإخباري - ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عامين في شباط الماضي، حتى مع بقاء التوظيف في وضع جيد، مما يشير إلى سوق عمل أكثر هدوءاً ولكن قوية.اضافة اعلان


وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل أن كشوف أجور الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 275 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد مراجعة بيانات الشهرين السابقين بإجمالي 167 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%.

وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات أن نمو الوظائف في شباط الماضي تركز في قطاعات تقديم الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والترفيه والضيافة.

وبعد نشر الأرقام، ارتفعت أسعار عقود الأسهم الآجلة، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة.

وعزز المتداولون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في حزيران المقبل، معتبرين أن ذلك أمر بات مؤكداً الآن.

لا تزال قوة خلق فرص العمل ومكاسب الأجور المعتدلة توفران للمستهلكين الظروف الملائمة للحفاظ على (قوة) إنفاقهم، حتى في ظل تأثرهم بارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار.

 




 

 


 

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