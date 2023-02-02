80 مليون دولار قيمة شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني/ يناير من عام 2023 (80) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر كانون الثاني من عام 2022 التي بلغت حوالي 101 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 21.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان



وبحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني من عام 2023 (1009) شهادات مقارنة مع (1487) شهادة للفترة نفسها من العام السابق.



واحتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من إجمالي صادرات شهر كانون الثاني/ يناير لعام 2023 بقيمة وصلت 73.3 مليون دولار وبنسبة 92% من إجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 4.4 مليون دولار وبنسبة 6%، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 1.8 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية قرابة 6.7 مليون دولار.



وقد شكل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما نسبته 85.46% من إجمالي الصادرات، مسجلا القيمة الأعلى في حجم التصدير بقيمة 67.9 مليون دولار، فيما حقق قطاع الصناعات التموينية والغذائية قيمة صادرات بلغت 4.8 مليون دولار.

