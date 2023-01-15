الأردنية لضمان القروض تحقق 13% نمو بحجم ضمان ائتمان الصادرات

الوكيل الإخباري - قالت الشركة الأردنية لضمان القروض، إنّ قيمة الشحنات المضمونة ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ارتفعت خلال 2022 لتصل إلى 199 مليون دينار، بالمقارنة مع 176 مليون دينار خلال 2021، مسجلة ارتفاعاً نسبته 13%.



وتوزعت الشحنات المضمونة على عدة قطاعات أهمها قطاع التعدين، الأغذية، الكيماويات، المنسوجات والألبسة.



وبينت الأرقام أن قطاع الصناعات الغذائية حقق النمو الأكبر بنسبة 42%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، فيما حافظ قطاع الصناعات التعدينية على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة ليبلغ 141,6 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 6% مقارنة بـ 2021.

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وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في برنامج ضمان ائتمان الصادرات توجهت إلى أكثر من 40 دولة، وتركزت في الصادرات المتجهة إلى سويسرا، السعودية، مصر، المغرب وسنغافورة.

