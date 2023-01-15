الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان

افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن

شاهد : اليوتيوبر التركي الشهير كوكسال بابا في الأردن - فيديو

لا وفيات بكورونا في الأردن خلال أكثر من شهرين

الخدمة المدنية يبحث مع نقابة الصحفيين عدة قضايا

إدارة مياه المفرق: المحافظة ستشهد صيف آمن مائيا

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة يعرض محاور استراتيجيته للأعوام 2023 -2025

رئيس الجامعة الهاشمية يلتقي مشاركين في دورة الطب المثبت بالدليل

 
الأحد، 15-01-2023 11:23 ص

الأردنية لضمان القروض تحقق 13% نمو بحجم ضمان ائتمان الصادرات

main_image5ea07659d7810


الوكيل الإخباري - قالت الشركة الأردنية لضمان القروض، إنّ قيمة الشحنات المضمونة ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ارتفعت خلال 2022 لتصل إلى 199 مليون دينار، بالمقارنة مع 176 مليون دينار خلال 2021، مسجلة ارتفاعاً نسبته 13%.

وتوزعت الشحنات المضمونة على عدة قطاعات أهمها قطاع التعدين، الأغذية، الكيماويات، المنسوجات والألبسة.

وبينت الأرقام أن قطاع الصناعات الغذائية حقق النمو الأكبر بنسبة 42%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، فيما حافظ قطاع الصناعات التعدينية على القيمة الأكبر من إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة ليبلغ 141,6 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 6% مقارنة بـ 2021.

اضافة اعلان


وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في برنامج ضمان ائتمان الصادرات توجهت إلى أكثر من 40 دولة، وتركزت في الصادرات المتجهة إلى سويسرا، السعودية، مصر، المغرب وسنغافورة.

إقرأ ايضا
ثثثثثث

البتكوين ترتفع فوق 21000 للمرة الأولى لها في شهرين

ؤؤبببي

التضخم في السعودية يرتفع 3.3% خلال 2022

558

عضو بالفيدرالي الأمريكي يدلي بتصريحات هامة حول الرفع المُرتقب للفائدة

2 - Copy

تعرّف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

63c2b215423604743533e4e0

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

63c2a4f84236043277753d5a

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

أخبار متعلقة
2086071-1917821736

مستوى قياسي لأسعار الغذاء خلال 2022

غذاء

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي

0L5A1485 - Copy

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

1640591593_112_84844_228150-770x435

ارتفاع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ 40 عاما

122022191974451480679

الأردنية لضمان القروض تؤكد أهمية برنامج ائتمان الصادرات