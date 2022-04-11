857 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون الكترونياً في آذار الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونيا في الأردن خلال شهر آذار الماضي وصلت إلى 857 مليون دينار، بمعدل 3.6 مليون حركة دفع تم تنفيذها.

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واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 35%، وقطاع المؤسسات الحكومة بنسبة 24%، وقطاع الخدمات 24% ، وقطاعات اخرى بنسبة 13% وقطاع الخدمات المالية بنسبة 4%.



وبينت الأرقام على أن حركات الدفع خلال آذار الماضي ارتفعت بنسبة 11%، بمقدار 343 مليون دينار مقارنة مع شباط لعام 2022.