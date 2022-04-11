الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

الشمالي: الأسعار في الأردن هي الأقل بالمنطقة

سوريون يشتكون ارتفاع الأسعار: أسواق الفقراء أصبحت خمس نجوم

ضبط محاولة تهريب 1242 من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

استياء نيابي من تأخر الحكومة بالرد على الأسئلة النيابية

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة تجاوزت الـ 3.6 مليون دينار خلال شهر

857 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون الكترونياً في آذار الماضي

سوسيتيه جنرال المالية الفرنسية تعلن مغادرتها السوق الروسية

الحبس 6 سنوات لشخص اعتدى على قاض داخل المحكمة في إربد

خبراء يحذرون من تطبيقات أندرويد تتعهد بتدمير البرامج الخبيثة يمكنها اختراق هاتفك

12 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 3 أشهر

الإثنين، 11-04-2022 01:18 م

857 مليون دينار فواتير دفعها الأردنيون الكترونياً في آذار الماضي

3202299288671744950


الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونيا في الأردن خلال شهر آذار الماضي وصلت إلى 857 مليون دينار، بمعدل 3.6 مليون حركة دفع تم تنفيذها.

اضافة اعلان


واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 35%، وقطاع المؤسسات الحكومة بنسبة 24%، وقطاع الخدمات 24% ، وقطاعات اخرى بنسبة 13% وقطاع الخدمات المالية بنسبة 4%.


وبينت الأرقام على أن حركات الدفع خلال آذار الماضي ارتفعت بنسبة 11%، بمقدار 343 مليون دينار مقارنة مع شباط لعام 2022.


كما ارتفعت قيم حركات الدفع بمقدار 34 مليون دينار وبنسبة 4%، بالمقارنة مع شهر شباط. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
149075Image1-1180x677_d

ضبط محاولة تهريب 1242 من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

اقوى-محامي-شيكات-في-الأردن

الأردنيون تداولوا شيكات بقيمة تجاوزت الـ 3.6 مليون دينار خلال شهر

143-012440-bonds-mess-basket-dollar-fell-100-day-high_700x400

عوائد السندات الأميركية تقفز لأعلى مستوى منذ 2019

6253f5984c59b749ca700806

سوسيتيه جنرال المالية الفرنسية تعلن مغادرتها السوق الروسية

b031f1ca-ارتفاع-العجز-التجاري-للأردن-تعبيرية

12 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 3 أشهر

6253e7df4236047ae1273e12

مدفيديف يحدد الجهة المستفيدة من تخلي أوروبا عن الغاز الروسي

أخبار متعلقة
354-6d72307762

تجارة عمان تبحث استيراد زيت القلي من السعودية والكباريتي يعلق على ارتفاع الاسعار

bb7b05a6d2c9ae971955d47b3de2bf41

562 مليون دينار تبادل تجاري بين الأردن وألمانيا العام الماضي

61489c346db64

ملاحة الأردن: وارداتنا من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 4 %

اميركي اردني

نائب مساعد وزير التجارة الأميركي تبحث تعزيز العلاقات مع الأردن

320229164837155987495

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

addde412-jordan

الأردن يستضيف قمة التكنولوجيا المالية نهاية الشهر الحالي