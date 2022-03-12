الأردن يستضيف قمة التكنولوجيا المالية نهاية الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - يستضيف الأردن في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية- الشرق الأوسط، تحت شعار التكنولوجيا المالية “فنتك” رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي”.

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ويشارك في المنتدى أكثر من 300 خبير ومتحدث من كبار التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا الرقمية المالية والشركات الدولية والإقليمية والمحلية، لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا الرقمية والمالية ودور الابتكار بتعزيز سمعة وربحية المؤسسات المالية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة مومنتس انوفيشن المنظمة للمنتدى، أيمن ارشيد، إن قمة التكنولوجيا المالية تعتبر ومنذ عام 2015، الحدث الأهم والأكثر تأثيرا في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والابتكار المصرفي، وتضم نخبة من قادة الفكر الأكثر تأثيرا في مجال التكنولوجيا والمؤسسات المالية العالمية على مستوى العالم.



وأوضح أن القمة ستناقش عددا من القضايا والموضوعات كتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية وكيف سيؤثر ذلك على عالم الأعمال التجارية والأفراد، والبنوك الرقمية، والتمويل الجماعي، وبنك الذكاء الاصطناعي “مستقبل الصناعة المصرفية”، فضلا عن ابتكارات الدفع، والدور الناشئ للخدمات المصرفية المفتوحة إلى جانب نمو الابتكار في المدفوعات الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



واضاف ارشيد أن قائمة المتحدثين تضم نخبة من ألمع الشخصيات الدولية والإقليمية، وقلما أن تشهد فعالية واحدة هذا الجمع الكبير من الخبراء الذين يمثلون شركات عالمية تجتمع معاً لاستكشاف مستقبل وتحديات التكنولوجيا المالية والرقمية والآفاق التي تقدمها التقنيات المبنية على الذكاء الاصطناعي والبلوك شين، وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية.