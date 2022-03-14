تجارة عمان تبحث استيراد زيت القلي من السعودية والكباريتي يعلق على ارتفاع الاسعار

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن مباحثات تجري مع السعودية لإستيراد الزيت النباتي منها خلال الفترة القادمة.

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وبيّن الحاج توفيق، رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الاثنين، إنه يوجد في الأردن عدد من المصانع التي تعمل على تعبئة الزيوت النباتية وليس تكريرها.



وأكد أن المهم ليس كمية المخزون بقدر ما هو ضمان توفير مصادر إنتاج تغطي احتياجات السوق.



وأشار الحاج توفيق إلى أن هناك العديد من البدائل التي يمكن اللجوء إليها، موضحاً أنه من مصلحة الأردن والتاجر توفر البدائل لتحقيق التنافس واستمرار سلاسل التوريد دون أي مشاكل.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن إغلاق عدد من مصانع تكرير الزيوت النباتية في الأردن ليس بسبب ارتفاع الأسعار التي نشهدها الآن، وإنما نتيجة حسابات خاصة تتعلق بهذه المصانع .



وأضاف الكباريتي لـ " الوكيل الإخباري" أن مصانع وجدت أن عمليات التعبئة قد تكون مُجدية اكثر من التكرير، وقررت تغيير آلية عملها، موضحاً أن ارتفاع الأسعار الذي يحدث الآن له أسباب اقتصادية انعكست على كل السلع في كل العالم.



ونوه إلى أن سعر طن الزيت النباتي اليوم وصل إلى 2200 دولار للطن، مؤكداً على أن التجارة لا يستطيعون المغامرة بالشراء حسب هذا السعر المرتفع.



وأكد الكباريتي على أن قلّة وجود مصادر لإنتاج الزيوت، وامتناع دول عن التصدير، وارتفاع أجور الشحن، وزيادة الطلب، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار عالمياً.



وأضاف أنه يوجد في مدينة العقبة وحدات لتخزين الزيوت النباتية، وهي تدخل ضمن المخزون الإستراتيجي الغذائي للأردن التي تكفي لعدة أشهر، مشيراً إلى أن الحل هو إيجاد تمويل لشراء كميات من الزيوت و تلبية طلب السوق .