ملاحة الأردن: وارداتنا من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 4 %

الوكيل الإخباري - قال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح إن واردات المملكة من روسيا وأوكرانيا عبر ميناء العقبة لا تتجاوز 4 بالمئة.

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وأكد الدلابيح، اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار بعض المستوردات في السوق المحلية لم يكن بفعل توقف الاستيراد من روسيا أو أوكرانيا وإنما جراء انعكاسات الأزمة الأوكرانية عالميا، ما دفع إلى إيقاف التصدير على نحو واسع عالميا أو ارتفاع أسعار المواد الأولية.



وبين الدلابيح أن عدد الحاويات الواردة من روسيا إلى ميناء العقبة بلغت العام الماضي 5133 حاوية والصادرة 404 حاويات، في حين بلغ عدد الحاويات الواردة من أوكرانيا 2251 حاوية والصادرة 136 حاوية.