الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

نقابة التخليص تطالب بتمديد البلاغ 53

خدمة جديدة من الضمان بشأن راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية للورثة

المعونة: الانتهاء من تنقيح قوائم الدعم الموحد والصرف قبيل رمضان

الصفدي: أمن العراق ركيزة لأمن المنطقة

الامطار الاخيرة تُعدل الموسم المطري

مقتل فتاة في القويسمة وضبط الجاني - تفاصيل

الأردنيون نفذوا حوالات مالية بأكثر من 3.5 مليون دينار خلال شباط الماضي

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع صباح الغد

الطاقة: تطبيق التعرفة غير المدعومة على من لا يُسجل على المنصة

الاتحاد النوعي: أسعار الأعلاف ترفع أسعار الدواجن 10% بالأسواق المحلية

الأحد، 13-03-2022 02:47 م

نائب مساعد وزير التجارة الأميركي تبحث تعزيز العلاقات مع الأردن

اميركي اردني


الوكيل الإخباري - بحثت نائب مساعد وزير التجارة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، كاميل ريتشاردسون خلال زيارتها الأردن، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت السفارة الأميركية في عمّان، خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الزيارة جرت في الفترة من 9 إلى 11 آذار  عقب مشاركتها في البعثة التجارية الأميركية إلى دبي، وهي أكبر وأول بعثة تجارية تقودها وزارة التجارة الأميركية منذ بداية وباء كورونا.

وأضاف البيان: " التقت ريتشاردسون بعدد من المسؤولين الحكوميين الأردنيين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات".

وأكد على أن ريتشاردسون خلال اجتماعاتها شددت على أهمية التعاون والعلاقات التجارية الثنائية، كما سلطت الضوء على الفرص المتاحة للنهوض بأولويات تطوير البنية التحتية الأساسية المرتبطة بالمناخ، والتكنولوجيا الرقمية، والنظم الصحية، والمساواة بين الجنسين من خلال الاستغلال الأمثل لموارد القطاعين العام والخاص كجزء من مبادرة إعادة بناء عالم أفضل والتي أنشأها الرئيس بايدن وقادة الدول السبع في حزيران 2021.

اضافة اعلان


وأشار البيان إلى انها التقت بممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة البيئة التجارية في الأردن والفرص المتاحة للشركات الأميركية في الأردن والمنطقة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





إقرأ ايضا
1-122

بورصة مسقط تستهدف إدراج 35 شركة حكومية خلال 5 أعوام

سعر-الدولار-الأمريكي-مقابل-الجنية-المصري-اليوم-800x470

روسيا: الغرب جمد 300 مليار دولار وسندفع الديون بالروبل

622dcc204c59b74d9c3caa8d

مصر.. الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات علينا

Petrol-Fiyatları-1132x670

أكبر احتياطيات النفط في العالم.. السعودية في المرتبة الثانية

2022-637827716489927654-992

الصين تنتج عشرة ملايين طن من الفحم يوميا لتعويض إمدادات الطاقة

YsuUoWi9U553SkvYmvDs4NMRYmOOqPf7G7Kl18vY

الأردنيون نفذوا حوالات مالية بأكثر من 3.5 مليون دينار خلال شباط الماضي

أخبار متعلقة
main_image5d1c9b42ee95d

بحث تعزيز علاقات الأردن ومصر الاقتصادية

23-3-1808x1157-1

45.3 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 2021

0L5A1485 - Copy

مقترح لتحويل الأردن إلى منطقة اقتصادية خاصة موحدة

0L5A0032 - Copy

تداول عقاري بقيمة 343 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي في الأردن

0L5A1485 - Copy

اقتصاديون يؤكدون قدرة القطاع الخاص على قيادة الإصلاح الاقتصادي

47-092537-how-drink-barley-benefits-slimming-health-2

مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن شعير