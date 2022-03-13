نائب مساعد وزير التجارة الأميركي تبحث تعزيز العلاقات مع الأردن

الوكيل الإخباري - بحثت نائب مساعد وزير التجارة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، كاميل ريتشاردسون خلال زيارتها الأردن، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.



وقالت السفارة الأميركية في عمّان، خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الزيارة جرت في الفترة من 9 إلى 11 آذار عقب مشاركتها في البعثة التجارية الأميركية إلى دبي، وهي أكبر وأول بعثة تجارية تقودها وزارة التجارة الأميركية منذ بداية وباء كورونا.



وأضاف البيان: " التقت ريتشاردسون بعدد من المسؤولين الحكوميين الأردنيين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات".



وأكد على أن ريتشاردسون خلال اجتماعاتها شددت على أهمية التعاون والعلاقات التجارية الثنائية، كما سلطت الضوء على الفرص المتاحة للنهوض بأولويات تطوير البنية التحتية الأساسية المرتبطة بالمناخ، والتكنولوجيا الرقمية، والنظم الصحية، والمساواة بين الجنسين من خلال الاستغلال الأمثل لموارد القطاعين العام والخاص كجزء من مبادرة إعادة بناء عالم أفضل والتي أنشأها الرئيس بايدن وقادة الدول السبع في حزيران 2021.

اضافة اعلان