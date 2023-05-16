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الثلاثاء، 16-05-2023 12:00 م

آخر تطورات الوضع الميداني في السودان

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الوكيل الإخباري- تجددت الاشتباكات اليوم الثلاثاء بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في شمال بحري.

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وقال شهود عيان إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة في العاصمة الخرطوم، مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم من المنطقة.

وذكروا أنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب المدينة، كما كان هناك قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من بحري وأم درمان المجاورتين.

ونفذ الجيش طلعات جوية وقصفا متعددا في أنحاء متفرقة من العاصمة، عن طريق طائرات الميغ والمسيرات على مواقع تمركز قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق، اتهم الجيش الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال، في مخالفة لحرمة البعثات الدولية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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