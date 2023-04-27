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الخميس، 27-04-2023 09:40 ص

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

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الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدعم السريع، أن الجيش السوداني هاجم بالطيران فجر اليوم الخميس أحد معسكراتها بمنطقة كافوري.

وقالت القوات في بيان: "هاجمت قوات الانقلابيين المتطرفة منذ الصباح معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية. فيما تصدت قواتنا للقوات المعتدية التي ليس لها غير بث الشائعات الكاذبة وكبدتها خسائر كبيرة وطاردتها حيث تم تشتيتها في أماكن مختلفة والاستيلاء على عتادها العسكري".

وأضافت: "تأتي إعتداءات الانقلابيين وفلول النظام البائد على معسكرات قواتنا في ظل الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات انسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة. لا تزال قوى الظلام تمارس التضليل وبث الشائعات الكاذبة وهو سلوك درجت عليه طوال ثلاثون عاما".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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