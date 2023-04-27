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الخميس، 27-04-2023 06:56 ص

الصحة السودانية: 512 قتيلاً و4193 جريح حصيلة القتال

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في السودان، الأربعاء، أعداد الضحايا من جراء أحداث العنف التي تشهدها البلاد، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وقال تقرير للوزارة نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إنه في الفترة بين 15 أبريل، يوم بدء الأحداث، والثلاثاء 25 أبريل، قتل 512 شخصا وأصيب 4193 آخرين.


وكان من بين الضحايا 169 قتيلا و2403 إصابة في ولاية الخرطوم، خلال تلك الفترة.
وأشارت الوزارة إلى أن "الخدمة الصحية مستقرة نسبيا، وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف"، كما قالت إنه "تم التنسيق للإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان".


وناشدت وزارة الصحة طرفي الصراع الابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية لتسهيل حركة الكوادر الطبية، وتجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي أحداث العنف.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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