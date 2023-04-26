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الأربعاء، 26-04-2023 04:37 م

أتراك الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

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الوكيل الإخباري- من المقرر أن يدلي الأتراك المقيمون خارج تركيا، غدا الخميس، بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية التي تجرى داخل تركيا في 14 مايو المقبل.

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وقال مصدر في أنقرة، إن المواطنين الأتراك الذين يقيمون خارج تركيا يستطعون الإدلاء بأصواتهم، بدءا من صباح يوم الخميس، في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج، أو في أماكن التصويت التي تم تجهيزها من طرف الهيئة العليا للانتخابات في تركيا داخل المعابر الجوية (المطارات) وفي المعابر البرية.

وستستمر عملية تصويت الأتراك في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى مساء التاسع من مايو المقبل، بينما ستستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية (المطارات والمعابر البرية) حتى مساء الرابع عشر من مايو المقبل وهو يوم الانتخابات في تركيا.

وبحسب المعلومات الرسمية من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فإن هناك 3 ملايين و416 ألفا و98 مواطنا تركيا مسجل رسميا ويحق له التصويت، من الأتراك المقيمين خارج تركيا.

وتعد ألمانيا، البلد الذي يضم أكبر عدد أتراك ممن يحق لهم التصويت خارج تركيا، إذ يبلغ عددهم مليون و501 ألف و152 مواطنا تركيا، فيما تعد البرازيل، الأقل عددا، حيث يبلغ عدد الاتراك الذين يحق لهم الاقتراع هناك 581 فقط.

ويبلغ عدد الشباب الذين سيصوتون بهذه الانتخابات "لأول مرة" /أي تجاوزوا السن القانوني، من الأتراك المقيمين خارج تركيا، 277 ألفا و646 شابا وشابة.

وفي انتخابات العام 2018، كانت نسبة التصويت للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج 44.72% من مجمل من يحق لهم التصويت.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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