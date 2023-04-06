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الخميس، 06-04-2023 01:17 م

الرئيس الفنلندي يقبل استقالة رئيسة الحكومة

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الوكيل الإخباري- قدمت رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين، اليوم الخميس، استقالتها إلى الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، عقب خسارتها في الانتخابات التشريعية.

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وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان "قدمت رئيسة الوزراء سانا مارين اليوم، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية، وقبل الرئيس طلب الاستقالة، وكلفها بمواصلة تسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة"، وفقا لوكالة الأنباء الفنلندية.


ومن المقرر أن يبدأ العمل على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد بدء انعقاد جلسات البرلمان الجديد المنتخب.


وبحسب وزارة العدل الفنلندية، فاز حزب الائتلاف الوطني الفنلندي المعارض في الانتخابات البرلمانية في البلاد، الأحد الماضي، بعد فرز 99.6 بالمئة من الأصوات.

 

بترا

 




 

 


 

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