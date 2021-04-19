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الإثنين، 19-04-2021 02:32 م

أذربيجان: إصابة شخص جراء حادث مسلح عند حدود إيران

اذربي
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن حرس الحدود الأذربيجاني أن شخصا واحدا أصيب جراء حادث مسلح وقع عند الحدود مع إيران.

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وأكد حرس الحدود في بيان أصدره اليوم الاثنين أن عناصره رصدوا في ساعات متأخرة من يوم 16 أبريل متسللين اجتازا حدود البلاد بطريقة غير قانونية قرب قرية قازاخلار الواقعة في مقاطعة فضولي، وأبلغوا زملاءهم الإيرانيين بذلك.


وأشار البيان إلى أن المتسللين، وهما يحملان الجنسية الإيرانية، رفضا الانصياع لأوامر العسكريين وحاولا الفرار، ما أجبر عناصر الأمن على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء ومطاردتهما.


وفي نهاية المطاف، تمكن عناصر حرس الحدود من إلقاء القبض على المخالفين، وأصيب أحدهما بجروح خفيفة ونقل إلى المستشفى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

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