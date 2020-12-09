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الأربعاء، 09-12-2020 02:47 م

تمرير قانون تمويل العجز بدون موافقة الإقليم

أربيل تطالب بغداد بحل مشكلة رواتب الموظفين الحكوميين

اربيل
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني


الوكيل الإخباري - طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد بحل "مشكلة" رواتب الموظفين الحكوميين.

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وأضاف: "حاولنا التوصل لتفاهم نهائي مع الحكومة الاتحادية على أساس الشراكة ولكن للأسف تم تمرير قانون تمويل العجز بدون موافقة الإقليم".

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل: "كان من المقرر أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات إقليم كردستان إلا أنها أرسلت رواتب شهرين فقط ولم ترسل رواتب الأشهر المتبقية".

 

ودعا بارزاني رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى أن يكون رئيس وزراء لكافة المكونات في كل مناطق العراق، وممارسة سلطته.


ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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