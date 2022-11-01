أردني يطعن لاجئة أوكرانية في ألمانيا

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة بليد الألمانية أن أردنيا هاجم لاجئة أوكرانية بواسطة سكين في منطقة جارمش بارتنكيرشن، حيث يقع منتجع للتزلج.

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وبحسب الصحيفة، فقد التقى الشاب الأردني ويبلغ من العمر 28 عامًا بفتاة أوكرانية (21 عاما) تعمل في أحد الفنادق أمام شقتها، وبعد ذلك طعنها بسكين.



وذكرت الصحيفة أن الشاب الأردني والفتاة الأوكرانية يعرفان بعضهما في السابق، حيث سكنا في إقامة للاجئين.



ولا يزال الدافع وراء الجريمة غير معروف.



وأشارت صحيفة بليد إلى أن المهاجم لاذ بالفرار على دراجة، وبعد ساعات عثرت عليه الشرطة بعد بلاغ من أحد أصحاب المطاعم، حيث تم القبض عليه دون مقاومة.



وذكرت الشرطة أن الضحية نقلت إلى المستشفى وما زالت في حالة خطيرة.

روسيا اليوم