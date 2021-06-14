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الإثنين، 14-06-2021 09:49 م

أردوغان: اتفقنا مع بايدن على أسس إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة

اور


الوكيل الإخباري - ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه عقد "لقاء مثمرا" مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث اتفقا على أسس إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة .

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وقال أردوغان، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين عقب انتهاء قمة حلف الناتو في بروكسل، إنه أجرى محادثات "واسعة ومثمرة ونزيهة" مع بايدن، مشيرا إلى أن الرئيسين تربطهما علاقات صداقة تستمر سنوات طويلة.


وذكر أردوغان أنه بحث مع بايدن بنهج بناء فرص التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة، بما في ذلك الجهود لحل القضايا الإقليمية والخطوات الخاصة بتحرير القدرات في مجال التعاون الاقتصادي.


وأضاف: "اتفقنا على استخدام قنوات الحوار المباشرة بشكل فعال ومنتظم بما يليق بالحليفين و الشريكين الاستراتيجيين".


وشدد الرئيس التركي: "لا توجد مشكلة عصية على الحل في العلاقات التركية الأمريكية ومجالات التعاون بيننا أوسع وأكثر ثراء من القضايا الخلافية".


وأفاد أردوغان بأنه اتفق مع بايدن على "أسس إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة والتباينات في وجهات النظر"، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الرئيس الأمريكي على توسيع التعاون في الفترة المقبلة و واصفا اللقاء بالإيجابي لمستقبل العلاقات بين الطرفين.


وكان اللقاء الذي عقده اليوم أردوغان وبايدن على هامش قمة الناتو الأول بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي منصبه في يناير 2021، واستمرت المحادثات حوالي ساعة واحدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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