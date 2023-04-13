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الخميس، 13-04-2023 11:37 ص

أردوغان: ماضون لتحقيق أحلام تركيا

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الوكيل الإخباري - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن المشاريع المتعلقة بالصناعات الدفاعية في البلاد "مستمرة ولن تتوقف أبدا".

وفي لقاء تلفزيوني، أكد أردوغان أنهم سيواصلون اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق أحلام تركيا، مشيرا إلى مشاركته في مراسم تسليم سفينة "TCG Anadolu" الاثنين الماضي للقوات البحرية في بلاده.

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وأضاف: "السفينة الحربية ستنقل تركيا إلى مستوى عالمي رفيع. ونتخذ خطوات أخرى لبناء سفينة حربية مشابهة وبحجم أكبر"، مذكرا أن السفينة محلية الصنع تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.


ولفت أن جميع منتجات الصناعات الدفاعية "ستنقل بفخر إلى الأجيال القادمة".


و"تي سي جي أناضول"، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.


أنزلت إلى المياه عام 2019، وفي يونيو 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها، ليتم تسليمها الإثنين، من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية.


وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70 بالمئة، وشاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات جامعات ومراكز أبحاث تركية.

 

RT

 




 

 


 

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