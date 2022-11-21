أردوغان يعلق على مصافحته التاريخية للسيسي في قطر

الوكيل الإخباري- علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومصافحته التاريخية في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.
وقال الرئيس التركي في معرض حديثه: "قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".
وأوضح أردوغان وفقا لوكالة "الأناضول": "الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً بالنسبة لنا. ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً. وقدمنا مؤشرات في هذا الخصوص".
وتابع: "آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".