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الإثنين، 21-11-2022 01:49 م

أردوغان يعلق على مصافحته التاريخية للسيسي في قطر

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الوكيل الإخباري- علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومصافحته التاريخية في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.

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وقال الرئيس التركي في معرض حديثه: "قلنا سابقا يمكن البدء بمسار، وهذه كانت بمثابة خطوة تم اتخاذها من أجل بدء هذا المسار".

وأوضح أردوغان وفقا لوكالة "الأناضول": "الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً بالنسبة لنا. ما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً. وقدمنا مؤشرات في هذا الخصوص".

وتابع: "آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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