أردوغان يكشف عن مرض أصابه الأسبوع الماضي

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، عبر قنوات تلفزيونية ، أنه على ما يرام وسيواصل برنامج حملته الانتخابية بعد إصابته بإنفلونزا المعدة الأسبوع الماضي.

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وقال أردوغان: "أشعر أنني بحالة جيدة. لم نأخذ استراحة من تنظيم التجمعات بل أعدنا البرنامج بالكامل".



ومساء الأربعاء الماضي، شعر أردوغان بتوعك خلال مقابلة مع القناة السابعة، وانقطع البث المباشر لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك عاد الرئيس التركي وقال إن حالته الصحية السيئة ناجمة عن مرض إنفلونزا المعدة.



وفي اليوم التالي، وبناء على نصيحة الأطباء، ألغى أردوغان جميع الفعاليات العامة وقرر المشاركة في حفل كان مقررا يوم الخميس لإيصال الوقود النووي إلى محطة "أكويو" للطاقة النووية عبر الفيديو.



وبسبب مرض الرئيس انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول مشاكل أردوغان الصحية الخطيرة، وسرعان ما تم دحض هذه المزاعم رسميا من قبل السلطات.

روسيا اليوم