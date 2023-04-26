امتثالا لنصائح الأطباء.. أردوغان يلغي جولات انتخابية وسط تركيا

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلغاء جولة انتخابية في 3 ولايات وسط البلاد، كانت مقررة اليوم الأربعاء، بعدما نصحه الأطباء بالراحة عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء مقابلة مباشرة.



وقال الرئيس التركي في منشورات عبر مواقع التواصل، إنه ألغى برنامجه اليوم الأربعاء بشكل كامل، بما يشمل زياراته إلى كل من ولايات كيركالي ويوزغات وسيفاس، وذلك امتثالا لنصيحة الأطباء، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس الثلاثاء.

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وأكد أردوغان أنه سيستكمل برنامجه غدا الخميس.



وكان أردوغان تعرض أمس الثلاثاء لوعكة صحية خلال مقابلة تلفزيونية بثت مباشرة على الهواء.

RT