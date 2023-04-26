الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار

1.5 مليار دينار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط

توفي بعد صديقه بـ 3 أيام .. تعاطف واسع بوفاة الشابين ابو عذية والشياب

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 7% خلال الربع الأول من العام الحالي

الصفدي حول قضية النائب العدوان: أخبار طيبة قريباً

الطاقة الدولية: نمو كبير بسوق السيارات الكهربائية في 2023

الدفاع المدني ينقذ طفل عالق على كرنيش طابق ثالث بمدرسة في إربد - فيديو

هزة أرضية في العراق

حركة قوية بالعقود الآجلة والأسواق في دائرة الخطر

الاقتصاد الرقمي تدعو لتفعيل الهوية الرقمية

الأربعاء، 26-04-2023 12:57 م

امتثالا لنصائح الأطباء.. أردوغان يلغي جولات انتخابية وسط تركيا

6448e9f74c59b742b75e0d3d


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلغاء جولة انتخابية في 3 ولايات وسط البلاد، كانت مقررة اليوم الأربعاء، بعدما نصحه الأطباء بالراحة عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء مقابلة مباشرة.

وقال الرئيس التركي في منشورات عبر مواقع التواصل، إنه ألغى برنامجه اليوم الأربعاء بشكل كامل، بما يشمل زياراته إلى كل من ولايات كيركالي ويوزغات وسيفاس، وذلك امتثالا لنصيحة الأطباء، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان


وأكد أردوغان أنه سيستكمل برنامجه غدا الخميس.

وكان أردوغان تعرض أمس الثلاثاء لوعكة صحية خلال مقابلة تلفزيونية بثت مباشرة على الهواء.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65263292_303

هدية أميركية "ثمينة" لكوريا الجنوبية في يوم زيارة الرئيس

64490e60423604559d60d60f

الملك تشارلز يرفض طلبا لمطار هيثرو

6448f759423604533f0e6a09

صحيفة أمريكية:" أوكرانيا قد تجد نفسها بعد شهر خالية من الدفاعات الجوية

219901

وزير خارجية إيران: نرحب بأي مبادرة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن

6448e8c042360447b6577842

أرمينيا ترفع قضية جنائية ضد أذربيجان بسبب ممر لاتشين

64490c264c59b73b3c4280ae

الكرملين يعلق على رسالة غوتيريش إلى بوتين

أخبار متعلقة
212922

وسائل إعلام: اسم أردوغان سيكون الأول في ورقة التصويت بالانتخابات الرئاسية في تركيا

Untitled-5-4-640x400-1-640x400

استطلاع رأي: أردوغان ليس الأول باستطلاعات الرئاسة التركية

thumbs_b_c_3922c1659ba8316fe14d6eb8548e3a71

تركيا.. حزبان معارضان يطعنان بقبول طلب ترشح أردوغان

46a33fe4-الجوع-تعبيرية

منظمة اليونيدو تدعو إلى التضامن العالمي للقضاء على الجوع

20230327T065100-1679914260155078700

قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

_128981331_eiffel

وسائل إعلام: سكان باريس يشكون من جبال القمامة في الشوارع