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الجمعة، 28-04-2023 11:09 ص

لليوم الثالث على التوالي.. أردوغان يلغى ظهوره

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الوكيل الاخباري - ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهوره في الانتخابات لليوم الثالث، الجمعة، بعد إصابته بما وصفه المسؤولون بأنه عدوى معوية.

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يسعى أردوغان، الذي حكم تركيا على مدى عقدين كرئيس للوزراء ثم رئيسا، إلى فترة رئاسية ثالثة في انتخابات 14 مايو في تركيا.


كان من المقرر أن يظهر في افتتاح جسر وتجمع سياسي في مدينة أضنة الجنوبية، لكن جدوله تغير ليُظهر أنه سيحضر حفل الافتتاح عبر رابط الفيديو.


أصيب أردوغان بالإعياء خلال مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، مع ما وصفه وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت لاحق بأنه "عدوى معدية معوية"، ثم تم إلغاء التجمعات الانتخابية التي كان من المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس.


بدا أردوغان شاحبًا، الخميس، عندما افتتح محطة للطاقة النووية عبر الفيديو في أول ظهور علني له منذ مرضه.


سعى مسؤولون آخرون إلى تبديد المخاوف بشأن صحة الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر المقبل.


وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدمًا طفيفًا لمنافس أردوغان الرئيسي وسط التباطؤ الاقتصادي وزلزال فبراير، الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.


حكم أردوغان، الذي خضع لعملية جراحية في الأمعاء في عام 2011، تركيا منذ عام 2003، أولاً كرئيس للوزراء ورئيساً منذ عام 2014.


قام أردوغان بحملة قوية في الأسابيع الأخيرة، وحضر العديد من الفعاليات في جميع أنحاء البلاد كل يوم.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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