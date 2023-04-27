الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 04:32 م

بوتين يبحث هاتفيا مع أردوغان العلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية

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الوكيل الإخباري- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقات البلدين والقضايا الإقليمية، وفق ما ذكرته الرئاسة التركية.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الإعلام والاتصالات بالرئاسة التركية، "تم خلال الاجتماع بحث العلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية.. وخلال المحادثات، شكر الرئيس أردوغان الرئيس الروسي بوتين، على مساهماته في محطة أكويو للطاقة النووية، حيث ستُقام اليوم مراسم تسليم الوقود النووي الأولى".

وخلال الاجتماع، تم أيضا تقييم التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية، والمحادثات حول اتفاقية الحبوب.

وصرح الرئيس أردوغان بأنه يمكن العمل على "مبادرات جديدة" من خلال مجموعة العمل المقترحة، كما تم خلال الاجتماع بحث التطورات في سوريا.

كما نقل الرئيس الروسي بوتين أطيب تمنياته إلى الرئيس أردوغان.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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