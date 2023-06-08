الخميس 08-06-2023
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الخميس، 08-06-2023 03:43 م

أردوغان يكشف عن مصير مطار أتاتورك في إسطنبول

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الوكيل الإخباري- كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن مصير مطار أتاتورك في إسطنبول.

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وقال أردوغان، خلال كلمة له عبر الفيديوكونفرنس، خلال افتتاح حدائق عامة في عدة ولايات تركية "نعمل على إنشاء حديقة عامة في موقع مطار أتاتورك في إسطنبول، وستكون واحدة من أهم الحدائق العامة في العالم".

وأضاف "شعبنا، رفض في الانتخابات الماضية، تسليم موقع مطار أتاتورك إلى جهات خارجية، وفق ما كانت تعد المعارضة"، وتابع "منذ تسلمنا الحكم في البلاد، رفعنا عدد الحدائق العامة إلى 500 حديقة، بعد أن كانت 189 حديقة فقط".

وأوضح الرئيس التركي "نهدف لزيادة أعداد الغابات في البلاد لتكون متنفسا للمدن. وأناشد مواطنينا، أنه في حالة كان المبنى الذي يسكنون فيه غير مقاوم للزلازل والكوارث، فعليهم أن يسارعوا بمراجعة الجهات المختصة، وتجديد البناء، والاستفادة من التسهيلات التي نقدمها في هذا الإطار".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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