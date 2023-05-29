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الإثنين، 29-05-2023 06:46 ص

بعد فوزه .. أردوغان يوجه رسالة إلى العالم

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الوكيل الاخباري - ألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كلمة من المجمع الرئاسي بأنقرة، أمس الأحد، بعد فوزه بولاية ثالثة شكر فيها أنصاره.

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وقال أردوغان إن "قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا".


وأكد أردوغان أن "المنظمات الإرهابية خسرت و85 مليون مواطن فازوا جميعا"، مضيفا "سننهي الخلافات جانبا، وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية".


وعن اللاجئين، تعهد الرئيس التركي بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم.


وفي شأن متصل بالأكراد، شدد على أن "إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب مؤيد للأكراد غير ممكن في ظل حكمنا".


وفي ملف الاقتصاد، قال أردوغان: "سنبني اقتصادا قويا يستند على الاستقرار والثقة"، مشيرا إلى أن "مواجهة التضخم هو أولويتنا، وهو ليس بالأمر الصعب".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي أردوغان، اليوم الأحد، إن المنتصر اليوم تركيا وإنه لن يتنازل عن الديمقراطية، معتبرا أن الشعب التركي جعله يعيش عيدا بعد تصويتهم في الانتخابات.


وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها وهو يحتفل وسط أنصاره مع قرب إعلان فوزه بالرئاسة التركية، أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي، مشيراً إلى أنه من يخدم الشعب لا يهزم أبدا، وأن تركيا أمانة في عنقه.


وعن منافسه كمال كليتشدار أوغلو، قال أردوغان إن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كليتشدار أوغلو على خسارة الانتخابات.


وصرح أردوغان في وقت سابق، الأحد، أنه حان الوقت لحماية إرادة الشعب حتى اللحظة الأخيرة، داعيا لحماية صناديق الاقتراع حتى النتائج النهائية.


وقبيل ذلك، دعا منافسه المرشح للرئاسة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، الناخبين إلى "التصويت من أجل التخلص من نظام استبدادي"، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة.

 

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