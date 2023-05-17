الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

الأمانة: شكاوى المواطنين من القوارض تعالج خلال 48 ساعة

تعرّف على آلية دخول السوريين للأردن

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

الأربعاء، 17-05-2023 04:20 م

كيليتشدار أوغلو: لن نترك تركيا للعقلية المريضة

6464cb854c59b7482344be23


الوكيل الإخباري - قال مرشح تحالف المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إنه لن يترك الوطن للعقلية المريضة التي قد ترفع عدد اللاجئين في تركيا من 10 ملايين إلى 30 مليونا بالفترة المقبلة.

وأضاف كيليتشدار في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد اللاجئين من شأنه أن يهدد التركيبة السكانية الديمغرافية لتركيا.

اضافة اعلان


وقال: "لم نجد هذا الوطن في الشارع.. ولن نتركه للعقلية التي جلبت أكثر من 10 ملايين لاجئ غير نظامي إلى بلادنا.


وتابع كيليتشدار في تصريحه: "لن نترك وطننا، لأولئك الذين ينظرون إلى المرأة على أنها سلعة".


هذا ولا يزال السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية مستمرا بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، بانتظار جولة الإعادة التي ستجرى في 28 مايو الجاري.

 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6464d6ef42360439777edf14

الإعلان عن زيارة سلطان عمان لمصر يوم الأحد

172649 (1)

مسؤول سوري: الأسد يحضر القمة العربية

6464c25c4c59b74e965ac051

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

6464af4a4236043bff694618

المقداد يلتقي وزراء عدد من الدول العربية على هامش اجتماعات جدة

6464af144c59b7551e3cca7b

بولندا تعلن تسليم معظم مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" إلى كييف

252

في قصة انسانية رائعة .. عائلة سعودية تتبرع باعضاء جسد ابنها المتوفي وتنقذ حياة 6 أشخاص

أخبار متعلقة
64637c1b4c59b71ee3341f55

كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

FwH95qsXsAAlm0Q

تركيا.. أوغان يعلن عن الشخص الذي سيدعمه في جولة الإعادة

240138

تزامنا مع انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا تعني "جولة الإعادة"؟

645f8d2d4c59b71ac61e62c3

اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

645f55b94c59b72f8c241237

من لاعب كرة قدم فشل في بلوغ النجومية إلى زعيم عالمي.. أردوغان أمام انتخابات حاسمة

644780dd4c59b71099298450

تشاووش أوغلو: قواتنا لن تنسحب من شمال العراق وسوريا حاليا