كيليتشدار أوغلو: لن نترك تركيا للعقلية المريضة

الوكيل الإخباري - قال مرشح تحالف المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إنه لن يترك الوطن للعقلية المريضة التي قد ترفع عدد اللاجئين في تركيا من 10 ملايين إلى 30 مليونا بالفترة المقبلة.



وأضاف كيليتشدار في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد اللاجئين من شأنه أن يهدد التركيبة السكانية الديمغرافية لتركيا.

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وقال: "لم نجد هذا الوطن في الشارع.. ولن نتركه للعقلية التي جلبت أكثر من 10 ملايين لاجئ غير نظامي إلى بلادنا.



وتابع كيليتشدار في تصريحه: "لن نترك وطننا، لأولئك الذين ينظرون إلى المرأة على أنها سلعة".



هذا ولا يزال السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية مستمرا بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، بانتظار جولة الإعادة التي ستجرى في 28 مايو الجاري.

RT