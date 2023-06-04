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الأحد، 04-06-2023 07:30 ص

أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أعضاء حكومته الجديدة، وعين جودت يلماز نائبا له.

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وعيّن أردوغان كلا من رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان وزيرا للخارجية، ورئيس الأركان السابق يشار غولر وزيرا للدفاع.


كما عيّن الرئيس التركي حاكم اسطنبول السابق علي يرلي وزيرا للداخلية، ونائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للمالية والخزانة، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.


وحظي شيمشك بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.


وكانت رويترز قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن أردوغان سيضم بشكل شبه مؤكد شيمشك إلى حكومته الجديدة إما في منصب وزير المالية أو نائب الرئيس لشؤون الاقتصاد.


تعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

 

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