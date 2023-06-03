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السبت، 03-06-2023 06:11 ص

تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا اليوم

اور


الوكيل الاخباري - يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ .1852 في المئة من الأصوات.

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يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ52.18 في المئة من الأصوات.


وبحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، فإن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، مشيرا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب، كما أنه سيكون هناك مائدة عشاء.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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