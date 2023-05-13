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الوكيل الاخباري

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السبت، 13-05-2023 09:23 م

أردوغان يوجه النداء الأخير لأنصاره

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الوكيل الاخباري - توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا الناخبين الأتراك وأنصاره تحديدا، طالبا منهم أن يبدأوا يوم غد الأحد مبكرا، وأن يكونوا عند الصناديق في موعد أقصاه الساعة 6:30 صباحاً.

وكتب مرشح الرئاسة التركية في حسابه الرسمي على "تويتر": "يا رفاق الدرب والقضيّة الأعزاء.. أرجوا منكم أن تبدأوا يومكم غداً مبكراً، وأن تكونوا عند الصناديق في موعد أقصاه 6:30 صباحاً".

وأضاف: "أصدقائي مسؤولي الصناديق، تعرفون جيداً أن الحفاظ على الصندوق هو مثل الحفاظ على الشرف، وأن الفوز بالانتخابات يكون عبر الصناديق".

واختتم: "أتمنى لكم التوفيق في عملكم .. وكان الله في عوننا".

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