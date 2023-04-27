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الخميس، 27-04-2023 01:04 م

الكرملين يعلق على الحالة الصحية لأردوغان

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الوكيل الإخباري - علق الكرملين على الحالة الصحية للرئيس التركي منوها بأنه ليس على اطلاع بالمعلومات المزعومة المتعلقة بصحة الرئيس رجب طيب أردوغان مشيرا إلى أن الاستعداد جار لعقد محادثات بين الرئيسين.

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وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال صحفي حول الحالة الصحية للرئيس التركي، "لا نعلم أي شيء عن أي صعوبات (وعكة صحية) تتعلق بالحالة الصحية للرئيس التركي.. نحن نواصل سير الإجراءات استعدادا لعقد محادثة هاتفية اليوم الخميس والتواصل بين الرئيسين".

وسيشارك الرئيسان التركي والروسي في مؤتمر عبر تقنية الفيديو بمناسبة تسليم الوقود النووي روسي الصنع إلى للوحدة الأولى من محطة "أكويو" في تركيا.


في وقت سابق ، لفت مركز مكافحة المعلومات المضللة، الذي تم إنشاؤه تحت رعاية إدارة الرئاسة التركية، الانتباه إلى المعلومات التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية حول النوبة القلبية المزعومة لأردوغان. وأكدت الوزارة أن مزاعم نوبة قلبية وإدخال الرئيس التركي إلى المستشفى غير صحيحة.

 

RT

 




 

 


 

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