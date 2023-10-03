الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

التربية توضح بشأن المستنكفين من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز

تعيين عدد من موظفي الداخلية بوظيفة مدير قضاء - أسماء

الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية

عيار 21 و18 .. اسعار بيع الذهب بالاردن اليوم

رجل السير داود… النشمي الذي يتألق بعمله كل صباح - فيديو

المعونة: استكمال صرف المخصصات لـ 30 ألف منتفع اليوم عبر البنوك

البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي

السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

الثلاثاء، 03-10-2023 10:37 ص

أرمينيا تنتقد البعثة الأممية في قره باغ

651bbf2a4236041285157b15


الوكيل الإخباري - انتقدت وزارة الخارجية الأرمينية البعثة الأممية التي زارت قره باغ ولم تجد أي انتهاكات لحقوق السكان من قبل أذربيجان.

اضافة اعلان


وقال سفير أرمينيا المتجول إدمون ماروكيان: "ما يسمى ببعثة الأمم المتحدة في قره باغ تشوه سمعة المنظمة كمؤسسة وتفعل كل شيء لإضفاء الشرعية على التطهير العرقي والاعتقالات التعسفية".


وأكد أنه بانتظار تقرير التحقيق الأممي بشأن زيارة البعثة لقره باغ.

وكانت وكالة الأنباء الأذربيجانية قد أفادت بوصول أول بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى إقليم قره باغ يوم الأحد الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.


وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري الأمر الذي اعتبرته يريفان بأنه عدوان.


وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر الماضي في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651bbf2a4236041285157b15

القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية

651bb69642360415573a91fc

وسائل إعلام: هدف الهجوم الإرهابي وسط أنقرة قد يكون البرلمان

ت

مجلس الأمن يوافق على نشر قوة أمنية بقيادة كينيا في هايتي

ح

سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش أدى إلى إصابتين

9

إعصار "كوينو" يقترب من سواحل اليابان

651b0fb54c59b7029860a888

الخارجية الروسية: بريطانيا تدفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي

أخبار متعلقة
353131

جمهورية ناغورنو كاراباخ تعلن حل مؤسساتها اعتباراً من بداية العام المقبل

353086

الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف لاجئ من كاراباخ وصلوا أرمينيا

352141

باكو تؤكد اعتقال مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن كاراباخ

6513e4244c59b71f8b2cc16b

باكو: مقتل 192 عسكريا أذربيجانيا في قره باغ

650c13894c59b7092277e53b

إلهام علييف يعتذر لبوتين عن مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية

650a809c423604482729d3cd

باكو تضع شرطا أساسيا لوقف عمليتها العسكرية في قره باغ