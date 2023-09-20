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الأربعاء، 20-09-2023 09:01 ص

باكو تضع شرطا أساسيا لوقف عمليتها العسكرية في قره باغ

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تسليم القوات الأرمينية أسلحتها في قره باغ، شرط أساسي لوقف باكو عمليتها العسكرية.

وقال مكتب الرئاسة الأذربيجانية إن علييف تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، وأوضح خلاله أن باكو وجدت نفسها مضطرة لبدء عملية عسكرية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة ومنع استفزازات جديدة من قبل أرمينيا في قره باغ.

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وأكد علييف أن القوات الأذربيجانية لا تقصف المدنيين ومنشآت البنية التحتية، ويتم فقط تحييد الأهداف العسكرية المشروعة.


من جانبها أفادت وكالة الأنباء الأرمينية "أرمنبريس" بأن 7 مدنيين قتلوا في قره باغ نتيجة القصف الأذربيجاني.


ونقلت عن مكتب حقوق الإنسان أن عدد الضحايا المدنيين 7 أشخاص، بينهم 3 نساء وطفلان ورجلان.


وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس الثلاثاء بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" واستعادة النظام الدستوري في قره باغ.


ووصفت أرمينيا ما يحدث بأنه اعتداء من جانب أذربيجان، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوات عسكرية أرمنية في قره باغ.

 

RT

 




 

 


 

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