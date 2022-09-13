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الثلاثاء، 13-09-2022 04:38 م

أزمة الطاقة تدخل برج ايفل بالظلام المبكر

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الوكيل الإخباري-نقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية، خبرا اشارت فيه الى انه من المتوقع أن يقترح مجلس مدينة باريس إطفاء برج ايفل وسط العاصمة بسبب أزمة الطاقة. 

واضافت الصحيفة، انه من المتوقع أن يقترح مجلس مدينة باريس هذا الأسبوع أن يتم إطفاء النصب التذكاري، وهو من بين أكثر المعالم زيارة في العالم، بسبب تكاليف الطاقة المتصاعدة .

ونوهت الى انه يُضاء برج إيفل حاليا بعد حلول الظلام حتى الساعة 1 صباحا بواسطة نظام إضاءة متطور يمنحه توهجا ذهبيًا، بالإضافة إلى ذلك، يومض النصب التذكاري لمدة خمس دقائق على مدار الساعة من حلول الظلام بفضل 20000 مصباح وامض.

ومن المتوقع أن يقترح مجلس المدينة أن يظلم البرج عند الساعة 11.45 مساءً عند مغادرة الزائرين، مما يعني أنه لن يومض بعد ذلك في منتصف الليل.

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