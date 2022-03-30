الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 08:40 ص

أزمة غذاء تطرق أبواب العالم.. مفاتيح الحل بيد بوتن

از


الوكيل الإخباري - اتُّهمت روسيا في مجلس الأمن الثلاثاء بالتسبب بـ"أزمة غذاء عالمية" وتعريض الناس لخطر "المجاعة" عبر إطلاق حرب أوكرانيا، التي تعد "سلة الخبز" لأوروبا.

وأفادت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان خلال اجتماع لمجلس الأمن مكرّس للأزمة الإنسانية في أوكرانيا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "بدأ هذه الحرب. فلاديمير بوتن أحدث هذه الأزمة الغذائية العالمية. وهو القادر على وقفها".

اضافة اعلان


وشددت على أن "مسؤولية إطلاق الحرب على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي تقع على عاتق روسيا والرئيس بوتن وحده".


بدوره، شدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير على أن "عدوان روسيا على أوكرانيا يفاقم خطر المجاعة حول العالم" وبأن سكان الدول النامية سيكونون أول المتأثّرين.


وأضاف: "لا شك في أن روسيا ستحاول جعلنا نصدّق بأن العقوبات التي تم تبنيها ضدّها هي التي تتسبب بعدم توازن وضع الأمن الغذائي للعالم".


وبالفعل، أصر مندوب موسكو في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن الاضطرابات القائمة في سوق الغذاء العالمي سببها "هستيريا العقوبات الجامحة التي أطلقها الغرب ضد روسيا".


وذكرت شيرمان والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بأن أوكرانيا وروسيا، المنتجتان الرئيسيتان للحبوب، تمثّلان 30 بالمئة من صادرات القمع العالمية و20 بالمئة من الذرة و75 بالمئة من زيت دوار الشمس.


والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مبادرة للتخفيف من نقص الغذاء الناجم عن الحرب.


ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التزام متعدد الأطراف ضد القيود على تصدير المواد الخام المرتبطة بالزراعة.


ولفتت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا إلى أن النزاع في أوكرانيا "يهدد بتردي الأوضاع في أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم، كما هو الحال في أفغانستان واليمن والقرن الإفريقي" حيث يعد انعدام الأمن الغذائي مشكلة في الأساس.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
h6G3J

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان

747546-1

الكويت تحصر جميع وظائف القطاع النفطي على مواطنيها

19_2022-637813487771835276-183

الأمم المتحدة تختار 3 خبراء للتحقيق بجرائم حرب محتملة بأوكرانيا

20201004153306dppp--urn_binary_dpa_com_20090101_201004-99-821501-filed.h

السعودية تجري تحديثاً على آلية التسجيل للمعتمرين من خارج المملكة ..تفاصيل

623725a873351

ترحيب أممي بـ"وقف العمليات العسكرية مؤقتًا" في اليمن

1745164_0

أوكرانيا : 17 ألفا و300 جندي خسر الجيش الروسي منذ بدء الحرب

أخبار متعلقة
main_image621f08c179a2c

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

thumbs_b_c_230f6e3ed0c0c83b959cf7c39e934435

مكتب الرئيس الأوكراني: تم قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه

resized_fdcac-b4e8126ethumbs_b_c_c193df2540ac053440dc701d09229f67

الناتو: لن نكون طرفا في النزاع بين موسكو وكييف

image (4)

حاكم البنك الروسي المركزي: لدينا بديل عن نظام "سويفت"

16293088500

بريطانيا: بوتين يحاول استعراض قوته النووية

كو

كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا