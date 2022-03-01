الناتو: لن نكون طرفا في النزاع بين موسكو وكييف

الوكيل الإخباري-قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "لن يكون طرفا في النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، جمعه مع الرئيس البولندي أندجي دود، في العاصمة وارسو.



وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو لن يكون طرفا في هذا النزاع" مضيفا أن الحلف "يقدم كل أنواع الدعم العسكري لأوكرانيا" لكنه لن يرسل أي جندي إليها.

وفي السياق، أوضح أمين عام الناتو أن الحلف "دفاعي ولا يسعى إلى المواجهة مع روسيا".



وتابع: "نحاول مساعدة أوكرانيا قدر الإمكان، وحلفاء الناتو فرضوا كلفة باهظة على روسيا".



وفرضت دول غربية عقوبات اقتصادية "قاسية" على روسيا خلال الأيام الماضية، على خلفية شنها عملية عسكرية ضد أوكرانيا.



وصممت العقوبات بطريقة لتعرقل الاقتصاد الروسي، وتجازي الحكومة بسبب قرارها بدء تدخل عسكري في أوكرانيا.



الاناضول

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