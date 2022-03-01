الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق برنامج مهاراتي بمديرية شباب المفرق

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

الثلاثاء، 01-03-2022 02:36 م

الناتو: لن نكون طرفا في النزاع بين موسكو وكييف

resized_fdcac-b4e8126ethumbs_b_c_c193df2540ac053440dc701d09229f67


الوكيل الإخباري-قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن الحلف "لن يكون طرفا في النزاع" بين روسيا وأوكرانيا.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، جمعه مع الرئيس البولندي أندجي دود، في العاصمة وارسو.


وأضاف ستولتنبرغ: "الناتو لن يكون طرفا في هذا النزاع" مضيفا أن الحلف "يقدم كل أنواع الدعم العسكري لأوكرانيا" لكنه لن يرسل أي جندي إليها.
وفي السياق، أوضح أمين عام الناتو أن الحلف "دفاعي ولا يسعى إلى المواجهة مع روسيا".


وتابع: "نحاول مساعدة أوكرانيا قدر الإمكان، وحلفاء الناتو فرضوا كلفة باهظة على روسيا".


وفرضت دول غربية عقوبات اقتصادية "قاسية" على روسيا خلال الأيام الماضية، على خلفية شنها عملية عسكرية ضد أوكرانيا.


وصممت العقوبات بطريقة لتعرقل الاقتصاد الروسي، وتجازي الحكومة بسبب قرارها بدء تدخل عسكري في أوكرانيا.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
أوكرانيا-1

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

621e281e13913

روسيا وأوكرانيا تعقدان الجولة الثانية من المحادثات الأربعاء

القنبلة-الفراغية-600x337

القنابل الفراغية.. هل يستخدم بوتين السلاح المرعب في أوكرانيا؟

20200323-90884421-498197230873594-735152466676416512-n-jpg882d3d-image

مصر.. تحذيرات من تغير مفاجئ في درجات الحرارة غدا الأربعاء

lhdwd_llbnny_lswry-758x439

لبنان تعلن عن شروط الدخول إليها عبر الحدود البرية

thumbs_b_c_230f6e3ed0c0c83b959cf7c39e934435

مكتب الرئيس الأوكراني: تم قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويجري النظر فيه

أخبار متعلقة
09704558-الناتو

روسيا : تخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو يدعم التفاوض على الضمانات الأمنية

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

62050adb4c59b72b133d6488

قوات بريطانية تصل بولندا على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

thumbs_b_c_ddf835e11ae2fb902d3040b666be891f

الخارجية الروسية: لا وجود لأي مؤشر على نية روسيا غزو أوكرانيا

F

روسيا : سنرد علي أي عقوبات أمريكية جراء الأزمة الأوكرانية‎‎

61f7e3cd4236040c6b23775d

وزير خارجية أوكرانيا: أوكرانيا مستعدة للمفاوضات مع روسيا دون تقديم تنازلات