أستراليا: 3 جرحى بعملية طعن داخل جامعة

الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص بجروح في عملية طعن داخل حرم جامعة في أستراليا بعد ظهر (الاثنين)، وفق ما أعلنت الشرطة.

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ونُقلت طالبتان تبلغان من العمر 20 عاماً إلى المستشفى حالة إحداهما خطيرة والأخرى مستقرة، بعد الهجوم الذي وقع نحو الساعة الثالثة عصراً (قرب الخامسة صباحاً بتوقيت غرينيتش) في الجامعة الأسترالية الوطنية في كانبيرا.



ووفق وكالة الصحافة الفرنسية أفادت شرطة منطقة العاصمة الأسترالية بأن الهجوم طال أيضاً رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً تعرّض لجروح طفيفة لم تستدع نقله إلى المستشفى.



وأُوقِف رجل يبلغ 24 عاماً لكن من دون توجيه اتهامات إليه بعد. وقد أوضحت الشرطة أن الموقوف ليس طالباً في الجامعة على الأغلب و«لم يُحدَّد دافع محدد للحادثة» بعد.

الشرق الأوسط