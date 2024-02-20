"أسوشيتد برس": نقص الذخيرة لدى قوات كييف يهدد موقفها على طول خط الجبهة

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن نقص الذخيرة لدى قوات كييف يهدد موقف أوكرانيا على خطوط الجبهة البالغ طولها ألف كيلومتر في مواجهة ضربات المدفعية الروسية.



وقالت مراسلة الوكالة في كييف: "خطوط الدفاع (الأوكرانية) في خطر".

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وفي سياق متصل، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.



تجدر الإشارة إلى أن قوات كيف خسرت خلال الأيام الماضية مدينة أفدييفكا الاستراتيجية وفرت تحت نيران الجيش الروسي، تاركة معداتها وآلياتها العسكرية.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".



وتتكبد قوات كييف يوميا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، فيما تعزز القوات الروسية مواقعها وتحصن خطوط دفاعاتها على مختلف الجبهات.

RT