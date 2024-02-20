الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان

جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

محللون يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ 3000 دولار والنفط لـ 100 دولار بحلول عام 2025

مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

طفل من كل 6 أطفال بشمال غزة يعاني سوء تغذية حاد

الثلاثاء، 20-02-2024 08:53 ص

"أسوشيتد برس": نقص الذخيرة لدى قوات كييف يهدد موقفها على طول خط الجبهة

65d3eee242360435f17db0cd


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن نقص الذخيرة لدى قوات كييف يهدد موقف أوكرانيا على خطوط الجبهة البالغ طولها ألف كيلومتر في مواجهة ضربات المدفعية الروسية.

وقالت مراسلة الوكالة في كييف: "خطوط الدفاع (الأوكرانية) في خطر".

اضافة اعلان


وفي سياق متصل، أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.


تجدر الإشارة إلى أن قوات كيف خسرت خلال الأيام الماضية مدينة أفدييفكا الاستراتيجية وفرت تحت نيران الجيش الروسي، تاركة معداتها وآلياتها العسكرية.


وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي".


وتتكبد قوات كييف يوميا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، فيما تعزز القوات الروسية مواقعها وتحصن خطوط دفاعاتها على مختلف الجبهات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

65d35ba742360446aa7de988

اليابان تستعد لإطلاق "أغرب قمر صناعي في العالم"

65d33eaf4c59b71e782bb86a

الولايات المتحدة تطور برنامج اكتشاف الصواريخ الفرط صوتية من الفضاء

168630Image1-1180x677_d

زلزال يضرب تركيا

65d422b8423604381248d33c

أستراليا تعتزم بناء أكبر أسطول بحري لها منذ الحرب العالمية الثانية

11

"لا تلعبوا بالنار".. قيادي حوثي يوجه رسالة تحذير إلى الأوروبيين

أخبار متعلقة
65cb04a94236045d1b5fe981

كارلسون يؤكد استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا ويعرض الأسباب

65bb1c5a4c59b765331bd63a

مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

65b796b2423604225e32e40b

مفتشون أمريكيون في كييف لتعزيز المراقبة على استخدام المساعدات

65b49c764c59b7102c5df268 (1)

WP: خطط واشنطن في عام 2024 لأوكرانيا تركز على الدفاع وليس استعادة الأراضي

65b0df264c59b76e55581df2

بيسكوف: نصّر على معلوماتنا بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

WhatsApp Image 2024-01-23 at 10.13.48 AM

وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في كييف وخاركوف ومدن أخرى