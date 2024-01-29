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الإثنين، 29-01-2024 03:29 م

مفتشون أمريكيون في كييف لتعزيز المراقبة على استخدام المساعدات

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الوكيل الإخباري - قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك إن المفتشين الأمريكيين وصلوا إلى كييف، حيث من المقرر عقد اجتماعات حول تعزيز الرقابة والمساءلة عن استخدام المساعدات المقدمة لكييف.

جاء ذلك وفق ما نشرته برينك على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتبت: "يسعدني أن أرحب مرة أخرى في كييف بالمفتشين العامين الثلاثة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إن اجتماعاتهم مع المنفذين والشركاء والحكومة الأوكرانية سيساعد في تعزيز الرقابة والمساءلة عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا".

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وكان السيناتور الأمريكي جي دي فانس قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لا تعرف أين ذهبت الأموال المخصصة لأوكرانيا، فيما يخرج الفساد في كييف عن السيطرة. في الوقت نفسه، سبق أن نشر تقرير من قبل إدارة المراقبة بوزارة الدفاع الأمريكية يفيد بأن البنتاغون لم يشرف بشكل صحيح على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن أكثر من نصف الإمدادات البالغة 1.6 مليار دولار تظل في عداد المفقودة. ودون مراقبة مناسبة، فإن خطر سرقة الأسلحة الموردة إلى كييف من الولايات المتحدة وإعادة توجيهها إلى دول ثالثة قائما.

 

RT

 




 

 


 

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