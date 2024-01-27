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السبت، 27-01-2024 10:35 ص

WP: خطط واشنطن في عام 2024 لأوكرانيا تركز على الدفاع وليس استعادة الأراضي

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن "الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لا تركز على دعم أوكرانيا في محاولة استعادة الأراضي في عام 2024، بل مساعدتها في الدفاع وتعزيز الجيش والاقتصاد".

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين: "لا تزال إدارة الرئيس [الأمريكي] جو بايدن، محبطة من الهجوم المضاد الأوكراني الفاشل في العام الماضي، لذلك تعمل على تطوير استراتيجية جديدة لن تركز على استعادة الأراضي بل على مساعدة أوكرانيا في صد الهجمات الروسية الجديدة مع الهدف طويل المدى المتلخص في تعزيز القوات الأوكرانية والاقتصاد الأوكراني".

ووفقا للمقالة، "تختلف الخطة الجديدة بشكل تام عن خطط العام الماضي، عندما كانت الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها تدرب بسرعة القوات الأوكرانية وتوفر أحدث الأسلحة لكييف، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إبعاد القوات الروسية بسرعة".


وتؤكد مصادر الصحيفة، على أن "إدارة جو بايدن تعمل لوضع استراتيجية طويلة المدى لدعم كييف، على الرغم من صعوبات التمويل في الكونغرس".


وبحسب معلومات الصحيفة، "هذه الخطط لا تفترض تحقيق مكاسب كبيرة لأوكرانيا" فيما يتعلق بمحاولات استعادة السيطرة على الأراضي المفقودة.


وقال مسؤول أمريكي للصحيفة: "من الواضح تماما أنهم سيواجهون صعوبة في محاولات تنفيذ هجمات كبيرة على جميع الجبهات شبيهة بالتي حاولوا القيام بها العام الماضي".


وتتلخص خطط واشنطن في أن تحافظ أوكرانيا على "مواقعها في ساحة المعركة في الوقت الحالي"، ولكن "بحلول نهاية عام 2024، لوضعها على مسار جديد حتى تصبح أقوى بشكل كبير" وتصبح أكثر اكتفاء ذاتيا.

 

RT

 




 

 


 

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