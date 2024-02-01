مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

الوكيل الإخباري - وجّه مشغل مسيرة روسية عسكريا أوكرانيا عبر حقل للألغام إلى موقع القوات الروسية لتسليم نفسه لها، بعد إلقائه سلاحه وإعلانه الاستسلام بلغة الإشارة.



وقال مصدر عسكري روسي: "يحدث أن العسكريين الأوكرانيين يستسلمون ويتجهون نحونا رافعين أيديهم، ومؤخرا تم إرشاد عسكري أوكراني بمساعدة طائرة مسيرة نحو تجمّعنا، حيث ألقى سلاحه وأسرناه".

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وأكد أن معاملة الأسرى في الجيش الأوكراني أسوء بكثير مما هو في الجيش الروسي، مشيرا إلى إسقاط قوات كييف مؤخرا طائرة "إيل-76" روسية كانت تحمل أسرى أوكرانيين فوق مقاطعة بيلغورود.



وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم القذائف العنقودية ويتجنب المواجهة.

RT