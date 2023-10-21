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السبت، 21-10-2023 01:00 م

أسير أوكراني يتحدث عن التدريب على يد مدربين أمريكيين

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الوكيل الإخباري - قال الأسير الأوكراني ألكسندر ليسكا، إن تدريب العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا يتم على يد مدربين أمريكيين، لكن هذا التدريب لا يختلف عن "التدريب" في القوات الأوكرانية.

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وأشار ليسكا، الذي وقع في قبضة القوات الروسية خلال القتال على اتجاه زابوروجيه، إلى أنه بعد التدريب في جيتومير، تم إيفاده إلى ألمانيا للخضوع لدورة تدريبية هناك.

وأضاف الأسير الأوكراني: "لا يوجد شيء متميز بتاتا في التدريب في ألمانيا. التدريب في ألمانيا يجري وفق المنهاج العسكري الأساسي - الطب التكتيكي، والرماية... كل شيء كما هو في بلادنا".


ووفقا له، "جرى التدريب في ألمانيا على أيد مدربين أمريكيين. لم نكن نعرف ما هي مناصبهم ولا رتبهم العسكرية أو حتى ألقابهم".

 

RT

 




 

 


 

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