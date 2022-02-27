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الأحد، 27-02-2022 01:47 م

أطباء السودان: 34 إصابة في مظاهرات السبت

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الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن إجمالي إصابات مظاهرات، السبت، بلغت 34 إصابة.

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وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان، الأحد: "34 حالة إصابة تم حصرها، من بين الإصابات 5 حالات نتيجة الضرب المبرح بالهراوات إحداهما أدت لحدوث كسر في الجمجمة، وحالتي إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، و10 إصابات بقنابل صوتية"، دون تفاصيل عن بقية الإصابات.


والسبت، تظاهر آلاف السودانيين، بالعاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني (وسط)، استمرارا لفعاليات المطالبة بالحكم المدني، ورفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.


والسبت، أعلنت "لجنة أطباء السودان"، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 83 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون تعليق من السلطات السودانية، التي تنفي عادة مثل هذه الاتهامات.


ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.


وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

 

الاناضول

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