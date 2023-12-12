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أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.. صاروخ يصيب ناقلة نفط

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الثلاثاء، 12-12-2023 08:31 ص

أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.. صاروخ يصيب ناقلة نفط

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن صاروخا أطلقه الحوثيون أصاب ناقلة نفط ترفع علم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرة إلى أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جراء هذه الضربة.

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وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة إكس، إن ناقلة النفط "ستريندا" أصيبت بصاروخ مجنح أطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.


وأشارت إلى أن السفينة أبلغت عن وقوع "أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".
وأكدت أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.


 




 

 


 

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