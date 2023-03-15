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الأربعاء، 15-03-2023 10:20 ص

أعضاء بالكونغرس يطلبون من بايدن تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - طلب 5 أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الرئيس جو بايدن نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة Politico، حيث كتب 5 أعضاء من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس بايدن يطالبونه فيها بتسليم طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا، ونقلت الجريدة عن المشرعين قولهم إن "نقل مثل هذه الطائرات ضروري لمساعدة أوكرانيا في حماية مجالها الجوي، خاصة في ضوء تجدد العمليات الهجومية لروسيا والتكثيف المتوقع للعمليات العسكرية واسعة النطاق".

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وتقول الصحيفة إن الرسالة "موقعة من قبل خمسة من أصل 435 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، يمثلون كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات "إف-16" إلى الجيش الأوكراني، في الوقت الذي أجاب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالنفي على سؤال الصحفيين بهذا الشأن، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا، وكتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف تدريب الطيارين الأوكرانيين.

 

RT

 




 

 


 

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