الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

مجلس النواب يطالب بدعم المتقاعدين العسكريين

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

فرصة عمل.. اعلان هام لطلبة الجامعة الهاشمية

عطاء لتوفير 20 عربة كهربائية و 1000 عربة يدوية في السوق المركزي

انهيار مبنى قديم في الكرك

دون تأثير على الحياة اليومية .. مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في البحر الميت ووادي عربة الثلاثاء

الملك: أحيي رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

اصابة بتصادم مركبتين على شارع الأردن

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

الأربعاء، 15-02-2023 09:31 ص

أمريكا: الأجسام الثلاثة الطائرة الغامضة لا صلة لها بالصين

image - 2023-02-15T092909.795


الوكيل الإخباري - تشتبه إدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن ثلاثة أجسام طائرة لم يتم تحديد طبيعتها وتم إسقاطها منذ يوم الجمعة الماضي كانت تخدم أغراضا تجارية ولم تكن تستخدم للتجسس، وهو حكم ربما يساعد في تخفيف التوتر بشأن المنطاد الصيني الذي حلق فوق الأراضي الأمريكية قبل أن يتم إسقاطه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قوله أمس الثلاثاء إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الأجسام- على عكس المنطاد العملاق الذي تم إسقاطه يوم 4 فبراير- "ربما تكون مجرد مناطيد مرتبطة بغرض تجاري أو غرض غير ضار ".

اضافة اعلان


وقال كيربي "لا نرى شيئا يشير الآن إلى أن هذه الأجسام جزء من برنامج مناطيد التجسس الخاصة بجمهورية الصين الشعبية أو جمع معلومات استخباراتية ضد الولايات المتحدة من أي نوع".


ويهدئ هذا القرار المخاوف من أن تكون الولايات المتحدة قد أصبحت عرضة لبرنامج مراقبة مكثف وواسع النطاق تابع للجيش الصيني.

 

وقد ثارت هذه المخاوف بسبب إسقاط ثلاثة أجسام فوق ألاسكا وكندا وميشيجن اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، ووضعت ضغوطا على إدارة بايدن لتفسير طبيعة المناطيد عالية الارتفاع وأصولها وما إذا كانت قد شكلت تهديدات للأمن القومي.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

63ec7be54236045696398352

كييف تقوم بإجلاء مؤسساتها من تشاسوفي يار بجمهورية دونيتسك الشعبية

63ec6f574c59b748942c6dd3

كيشيدا: اليابان لا تنوي المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية الأمريكية

5A40AE12-728E-44D3-9E78-DDC7F6F6C7D3

هايلي تتحدى ترامب: سأترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

63ec74b74236045614711b7c

الأردن من ضمنها.. ترتيب الدول العربية والعالمية الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

63ec637a42360469c53b2517

كوريا الشمالية تنشئ وحدة مسؤولة عن عمليات الصواريخ العابرة للقارات

أخبار متعلقة
image - 2023-02-11T095315.691

الولايات المتحدة.. العثور على وثيقة "سرية" جديدة بمنزل مايك بنس

image - 2023-01-22T090232.929

العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن

1674290877068

الصين.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الجليدي بالتبت إلى 28

image - 2023-01-21T100819.708

بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين

63c8f3664c59b77d1e63a819

هيئة الأمن الفدرالية الروسية تفتح قضية تجسس ضد مواطن أمريكي

609a15b24c59b75f974b6003

تراجع عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ نحو 60 عاما