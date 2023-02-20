بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية

الوكيل الإخباري - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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ونشر زيلينسكي صورة على وهو يصافح الرئيس الأمريكي وكتب: "جو بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي مظهر مهم للغاية من مظاهر الدعم لجميع الأوكرانيين".



كذلك انتشرت مقاطع فيديو تظهر الرئيس الأمريكي برفقة الرئيس الأوكراني في أحد الشوارع وسط كييف.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.







RT