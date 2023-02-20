الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

خطة لتطوير مركز صحي الأزرق الشامل بكلفة 100 ألف دينار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الملك يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تصل سوريا للمتضررين من الزلزال

تقرير اقتصادي: الدين العالمي وصل لـ 300 تريليون دولار والفوائد 13 تريليون دولار

تشكيلات وتنقلات إدارية في الأمانة - أسماء

صداقة: تعليمات الحضانات المؤسسية لعام 2023 جاءت لمصلحة اصحاب العمل

خبير: قيمة الذهب سترتفع بينما ينخفض الدولار حتى الـ 5 سنوات القادمة

التعليم العالي: البدء بإرسال رسائل نصية للطلبة المشمولين بالمنح والقروض خلال 48 ساعة

عمليات البحث عن الشقيقين الطراونة في تركيا لا زالت مستمرة

الإثنين، 20-02-2023 01:28 م

بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية

7777777777777777777


الوكيل الإخباري - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

اضافة اعلان


ونشر زيلينسكي صورة على وهو يصافح الرئيس الأمريكي وكتب: "جو بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي مظهر مهم للغاية من مظاهر الدعم لجميع الأوكرانيين".


كذلك انتشرت مقاطع فيديو تظهر الرئيس الأمريكي برفقة الرئيس الأوكراني في أحد الشوارع وسط كييف.

 

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية.



RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63f35ba442360433f02a1fbb

تركيا.. إعلان حصيلة قتلى جديدة لكارثة القرن

1072778904_0_0_3071_1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165

الدفاع الروسية: تحرير قرية باراسكوفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

63f24efc4c59b7076721f0d5

السلطات الجزائرية تصدر قرارا بمنع بث الأغاني "المبتذلة" والرخيصة

63f343214236045f2161905c

اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود الأفغان والباكستانيين

thumb_374980_700_420_0_0_exact

388 كلباً من 47 دولة أنقذوا 74 شخصاً في كهرمان مرعش وحدها

63d22af84c59b704dd234ab5

صفارات الإنذار تدوي في كييف مع تناقل أنباء عن وصول بايدن

أخبار متعلقة
63f32a3e4c59b7299e2daae0

روسيا تؤكد تدمير معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا

image - 2023-02-16T090952.564

أوكرانيا ترصد 6 مناطيد تجسس في مجالها الجوي

63dbaa8b4236044ee468bb4b

كييف تدعو تبيليسي إلى تسليمها الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي

6221fc664c59b7594c617d64

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات ماكرون بشأن تسليم طائرات إلى كييف

image - 2023-01-21T153827.092

أوكرانيا تعلن مقتل 120 ألفا و160 جنديا روسيا

63cbbb694236043c2c11842e

مدفيديف يصف الصراع بين روسيا وأوكرانيا والغرب بالحرب الوطنية الجديدة