أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024 - أسماء

الوكيل الإخباري - نشرت مجلة Time Out تصنيف أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024، حيث تصدّرت مدينة نيويورك المرتبة الأولى.

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ويتم إنتاج التصنيف من خلال استطلاع عالمي لآلاف من سكان المدن الذين سُئلوا عن جودة وقدرة الشراء للطعام، والثقافة ومشاهد الحياة في مدينتهم.



فيما يلي تصنيف أفضل 50 مدينة في العالم لعام 2024:



1. مدينة نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية



2. كيب تاون – عاصمة جنوب أفريقيا



3. برلين – عاصمة ألمانيا



4. لندن – عاصمة المملكة المتحدة



5. مدريد – عاصمة إسبانيا



6. مكسيكو – المكسيك



7. ليفربول، المملكة المتحدة



8. طوكيو – عاصمة اليابان



9. روما – عاصمة إيطاليا



10. بورتو، البرتغال



11. باريس – العاصمة الفرنسية



12. مومباي – الهند



13. لشبونة – عاصمة البرتغال



14. شيكاغو – الولايات المتحدة الأمريكية



15. مانشستر – المملكة المتحدة



16. ساو باولو، البرازيل



17. لوس أنجلوس – الولايات المتحدة الأمريكية



18. أمستردام – عاصمة هولندا



19. لاغوس – نيجيريا



20. ملبورن – أستراليا



21. نابولي – إيطاليا



22. سنغافورة



23. ميامي – الولايات المتحدة الأمريكية



24. بانكوك – عاصمة تايلاند



25. ليما - بيرو



26. بودابست – المجر



27. بكين – الصين



28. دبي – الإمارات



29. مونتريال – كندا



30. جلاسكو – اسكتلندا



31. سيدني – أستراليا



32. بوينس آيرس – عاصمة الأرجنتين



33. كوالالمبور، ماليزيا



34. مانيلا، الفلبين



35. سيول، كوريا الجنوبية



36. هانوي، فيتنام



37. سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة الأمريكية



38. برشلونة – إسبانيا



39. أبو ظبي – الإمارات



40. نيو أورلينز – الولايات المتحدة الأمريكية



41. فيلادلفيا – الولايات المتحدة الأمريكية



42. أوستن – الولايات المتحدة الأمريكية



43. بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية



44. أكرا - غانا



45. مرسيليا – فرنسا



46. تايبيه – تايوان



47. اسطنبول – تركيا



48. أوساكا – اليابان



49. هونج كونج – الصين



50. فانكوفر – كندا

