السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

التربية للطلبة : كونوا على أُهبة الاستعداد عصر اليوم

إعادة فتح منشآت اقتصادية الإثنين

حجاوي لـ الوكيل : من المبكر الحديث عن إلغاء الحظر الجزئي

الملك : تلقيت لقاح كورونا التزاما بالتعليمات

الارصاد توضح احتمالية تساقط الثلوج اليوم

الملكة رانيا العبدالله تنشر رسالة للملك والامير هاشم بمناسبة عيد ميلادهما

وفيات السبت 30/1/2021

أسعار الذهب السبت 30/1/2021

الأردنيون يحتفلون بالعيد الـ 59 لميلاد الملك

تفاصيل طقس اليوم وتحذيرات هامة من الارصاد

السبت، 30-01-2021 10:06 ص

"طالبان" تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

أفغانستان .. مصرع 8 جنود إثر انفجار سيارة مفخخة

مصرع
قوات الأمن الأفغانية


الوكيل الإخباري - لقي ثمانية جنود أفغان مصرعهم إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة شيرزاد بولاية نانغارهار شرقي البلاد اليوم السبت، وفقا لما ذكره مسؤول أفغاني.

وأكد مكتب حاكم الإقليم أن ثمانية من عناصر الأمن لقوا مصرعهم في الانفجار الذي استهدف وحدة لقوات النظام المدني التي تعمل تحت إشراف الجيش الوطني الأفغاني.

اضافة اعلان

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
601516044c59b743e235fd02

جو بايدن يقوم بزيارة الى مكان غير متوقع

1202126174921317913605

هام للاردنيين الراغبين بالسفر الى فرنسا

600980224c59b73cd325aaf8

هزة أرضية في السعودية

6014723c42360459137d909f

اختفاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية من موقع البيت الأبيض

122020491454939687657

بريطانيا تضيف الإمارات إلى قائمة حظر السفر

تو

تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسل لرئاسة الجمهورية من مواد خطرة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_3eec95af810068014f1995bff1b6f82b

إصابات خطيرة في حادث طعن بفرانكفورت الألمانية

f3209446-d768-400a-9b18-8a5a80ebb20a_16x9_1200x676

سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض

1-1238054

انفجار يودي بحياة عدد من الأشخاص في الصين

60083d8342360456fb61e21a

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسبانية مدريد - فيديو

NS7Ip0eW_cover

انفجار منجم ذهب في الصين والعمال محاصرون تحت الأرض - فيديو وصور

ان

كوسوفو.. انفجار في مطعم وأنباء عن إصابات - فيديو