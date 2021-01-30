أفغانستان .. مصرع 8 جنود إثر انفجار سيارة مفخخة

الوكيل الإخباري - لقي ثمانية جنود أفغان مصرعهم إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة شيرزاد بولاية نانغارهار شرقي البلاد اليوم السبت، وفقا لما ذكره مسؤول أفغاني.



وأكد مكتب حاكم الإقليم أن ثمانية من عناصر الأمن لقوا مصرعهم في الانفجار الذي استهدف وحدة لقوات النظام المدني التي تعمل تحت إشراف الجيش الوطني الأفغاني.

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وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر : روسيا اليوم

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