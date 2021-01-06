كوسوفو.. انفجار في مطعم وأنباء عن إصابات - فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب أكثر من 40 شخصا بجروح جراء انفجار بمطعم في وسط إقليم كوسوفو أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات الأمنية في البلاد.



وقالت ، إن الانفجار الذي دمر المدخل الأمامي للمطعم في بلدة فيريزاج، نجم على الأرجح من خلل في خزان غاز داخل المطعم، وعملت على فتح تحقيق بالحادثة.

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وقال مسؤولون للصحفيين، إن الانفجار أدى إلى إصابة 42 شخصا، بينهم أطفال، وإن سبعة من المصابين في حالة خطرة.



وبحسب مسؤول ، فإن الانفجار كان عنيفا لدرجة أن المارة كانوا من بين المصابين أيضا، إلى جانب زبائن المطعم.

المصدر : روسيا اليوم



